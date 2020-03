PC-Active vroeg zijn lezers om hun eigen Raspberry Pi-project met ons te delen. In editie 311, verschenen op 16 maart, pakt Eef Goes de handschoen op en beschrijft hoe je op de populaire Pi je eigen WordPress-site bouwt. Hier vind je zijn complete stappenplan.

Heb je, net als Eef Goes, interesse om een eigen WordPress-website te bouwen op de Raspberry Pi? Hetartikel staat in PC-Active editie 311, Eefs complete stappenplan vind je hier in een PDF.

De website wordt gebouwd op een Raspberry Pi Zero W, omdat deze al wifi aan boord heeft.