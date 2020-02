Wie Google of een van zijn dochterondernemingen zoals YouTube gebruikt, ziet een melding waarin wordt verwezen naar Google’s nieuwe Servicevoorwaarden (Terms of Service, ToS). Deze treden vanaf 31 maart in werking en gebruikers moeten ze accepteren om verder te kunnen. Google legt in deze voorwaarden uit hoe de producten en diensten van Google werken en gebruikt mogen worden, wat mensen online kunnen plaatsen en hoe Google daarmee omgaat. De verplichting om de voorwaarden toegankelijker te maken, werd opgelegd door het Europese Commissie.

Dit nieuwe online document is ongeveer 2.000 woorden langer dan de vorige versie. Dit komt onder andere omdat er nu een lijst met belangrijke termen is toegevoegd, waarin moeilijke definities beter worden uitgelegd. Over het algemeen zijn de voorwaarden nu duidelijker gestructureerd met betere en heldere paragrafen. Handig is de overzichtspagina waarin Google uitlegt wat de belangrijkste veranderingen zijn sinds de laatste versie. Daarnaast zijn er nu ook plaatjes tussen de secties om je hersenen een adempauze te geven tijdens het lezen.

AVG

De laatste grote update van de ToS van Google was in 2017, nadat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is werking trad. Deze wet versterkt de rechten van Europese burgers. Als Google in Europa wilde blijven opereren, moest het duidelijker worden tegenover zijn klanten. De Europese Commissie vond dat te veel klanten de servicevoorwaarden van Google accepteren zonder de tekst daadwerkelijk te lezen. Deze klacht gaat overigens op voor de meeste internetbedrijven.