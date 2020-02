Er gaan al sinds april 2019 geruchten dat Apple zijn eigen zoeklabels wil maken. Dit zijn kleine apparaatjes die je bijvoorbeeld aan je sleutelbos kunt hangen of in je tas stoppen. Ben je deze kwijt, dan kun je de tags geluid laten maken en zo met je iPhone je spullen weer opsporen.

Ultra-Wideband

De tags van Apple gaan gebruikmaken van Ultra-Wideband, het nieuwe protocol dat speciaal is ontwikkeld voor het Internet of Things. Deze techniek is extra nauwkeurig en werkt zelfs beter dan wifi of bluetooth. Apple gaat wel alleen zijn nieuwste iPhones met Ultra-Wideband uitrusten.

Augmented reality

Apple wil ook augmented reality gaan toepassen bij het gebruik van deze tags. Je kunt dan de camera van je telefoon gebruiken om rond te kijken. Wanneer de camera je verloren voorwerp ‘ziet’, dan verschijnt er een ballonnetje op het scherm. Op deze manier wordt dan aangegeven waar je verloren voorwerp ligt.

De introductie van de Apple tags staat gepland voor deze zomer, maar het kan zijn dat ze pas in de herfst in de winkel liggen.