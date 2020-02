Met de video’s geven we sfeerimpressies en maken we promo’s van landelijke HCC-evenementen en activiteiten in de Regio. Hiermee willen we de leden informeren en inspireren. De filmpjes worden geplaatst op onze verschillende websites en het HCC YouTube-kanaal. We zoeken hiervoor videomakers in vooral de regio’s noordoost, noordwest en zuidoost, maar ook vrijwilligers uit zuidwest en het midden van het land zijn welkom. Uit alle windstreken hebben we namelijk liefst twee personen die samen bepalen wie die keer als cameraman/vrouw optreedt en wie assisteert. In overleg met de coördinator van het Videoteam maken jullie de items en monteren die. Je krijgt daarbij begeleiding en uiteraard is alle nodige apparatuur (en een onkostenvergoeding) beschikbaar.

Heb jij filmen als hobby of beroep en wil je ons Videoteam als vrijwilliger komen versterken, dan horen we heel graag van je. Binnenkort organiseren we een informatiedag waarbij we de apparatuur uitleggen en natuurlijk jouw ideeën meenemen. Het videoteam is ook aanwezig op de HCC!kennisdag die 7 maart in de EXPO Houten tussen 10.00 en 15.00 uur wordt gehouden. Interesse? Neem contact op met Cor van Rooij , coördinator Videoteam.

18 Februari 2020