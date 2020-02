De ToTok-app werd vorig jaar in Abu Dhabi gelanceerd en is bedoeld om gratis via wifi berichten te kunnen sturen en te (beeld)bellen. In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is de app erg populair en is daar miljoenen keren gedownload. Een van de redenen voor het succes is dat de overheid bepaalde functies in Skype en WhatsApp blokkeert.



In december berichtte The New York Times dat de ToTok-app zijn gebruikers afluistert en dat alle tekst en spraak bij de geheime diensten terechtkomt. Het artikel in de krant citeerde bovendien bronnen die beweren dat het bedrijf achter de app een front zou zijn voor het cyberintelligence- en hackbedrijf DarkMatter, dat een kantoor heeft in hetzelfde gebouw als waar de inlichtingendienst van de VAE zit. De makers van de app ontkenden in alle toonaarden, maar voor Google en Apple waren de artikelen aanleiding om de bel- en berichtenapp direct uit hun app-winkels te verwijderen.



Afgelopen januari kwam ToTok met een nieuwe versie, waarin gebruikers expliciet toestemming moeten geven om hun contactenlijst met de app te synchroniseren. Deze geüpdatete versie werd opnieuw in de Play Store opgenomen, maar niet in Apple’s App Store. Sinds enkele dagen heeft Google de app echter weer verwijderd zonder hier een verdere toelichting op te geven.



Inmiddels biedt ToTok zijn app ook aan in de app-winkels van Huawei, Oppo en Xiaomi. De Samsung Galaxy Store heeft de app geweigerd.