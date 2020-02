De NS heeft een app gemaakt met specifieke perron- en treininformatie. Deze app is vooral handig voor reizigers met een visuele beperking en is nu te vinden in de app-winkels.

De app is ontwikkeld door de NS in samenwerking met de Oogvereniging en is bedoeld voor mensen die de borden boven de perrons niet of lastig kunnen lezen. In de app vind je soortgelijke informatie als je op de borden vindt, maar met extra mogelijkheden die je in een app verwacht, zoals extra informatie. De app heeft ook een spraakfunctie voor blinden, zodat naar de app geluisterd kan worden.

Perronborden

De app volstrekt de volgende informatie:

- De eerstvolgende twee vertrekkende treinen van het betreffende spoor.

- De vertrektijd.

- De eindbestemming van de trein.

- Het treintype, zoals intercity of sprinter.

- De tussenliggende stations van de trein.

- Eventuele bijzonderheden zoals vertragingen of dat je niet moet instappen.

In de app kun je zoeken naar specifieke stations en actuele vertrektijden bekijken.

Locatievoorziening

Nadat je de app hebt gedownload in de App Store of de Google Play Store kun je hierin het station en het spoor selecteren waar je de informatie van wilt. De app toont automatisch het dichtstbijzijnde station als je je locatievoorziening aanzet.

De app werkt overigens ook op stations waar de NS zelf niet rijdt, zodat reizigers makkelijk kunnen overstappen op een andere vervoerder. De appmakers hebben aangegeven dat de applicatie nog niet af is. Zo heeft deze nog geen functionaliteit voor dynamische berichten zoals notificaties.