Electronic Life Like Assistant, oftewel Ella, wordt voorlopig alleen geïnstalleerd in het nationale hoofdkwartier van de politie in Wellington. Ze is te vinden in zelfhulp-computers als gezicht op het scherm. Haar takenpakket zal bestaan uit mensen verwelkomen en ze helpen de weg te vinden in het hoofdkwartier. Ook laat ze haar echte collega’s weten als hun afspraak is gearriveerd.

Op het moment heeft Ella alleen nog bovenstaande basisfuncties en wordt ze voornamelijk gezien als test. Mike Bush, de politiecommissaris van Nieuw-Zeeland, ziet wel de voordelen van een agent met Artificial Intelligence (AI) als het gaat om de combinatie van de digitale en de menselijke wereld. Hij zegt dat Ella geen levende officieren zal vervangen.

Menselijke trekjes

Ella krijgt menselijke trekjes zoals een stem, intonatie en lichaamstaal om echt met mensen te kunnen communiceren. Ze blijft voorlopig gestationeerd op het hoofdkwartier van de politie, maar Bush zegt dat Ella meer verantwoordelijkheden kan krijgen in de toekomst. Na de eerste drie maanden krijgt ze haar eerste evaluatie.