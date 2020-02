Gebruikers van Ticketmaster.nl kregen woensdag 12 februari een e-mail van de online kaartjesverkoper dat het wachtwoord van hun account preventief is gereset. Daarbij wordt gebruikers gevraagd om naar de site van Ticketmaster te gaan en een nieuw wachtwoord in te stellen.

Ongewone inlogpogingen

Volgens het bericht van Ticketmaster is er bij een andere onbekende dienst een datalek geweest en hebben criminelen accountgegevens bemachtigd. Omdat veel mensen nog steeds dezelfde wachtwoorden gebruiken voor meerdere diensten, is het hackers gelukt om een aantal Ticketmaster-accounts binnen te dringen. Ticketmaster zegt in de mail “ongewone inlogpogingen bij een aantal accounts” te hebben gezien. De kans is dus klein dat jouw account gehackt is.

Kritiek

Onder andere op Twitter werd kritisch gereageerd op de e-mail. Sommigen vonden dat het bericht te veel op een phishing-poging leek. Ticketmaster heeft op Twitter bevestigd dat de e-mail echt is en wenst gebruikers “succes met de reset van je wachtwoord”.