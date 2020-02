Autoplay

Netflix gebruikt twee verschillende vormen van autoplay. Als je in het hoofdmenu te lang kijkt naar een plaatje van een video in Netflix, begint automatisch een preview hiervan te spelen. Daarnaast kennen Netflix-gebruikers natuurlijk dat de volgende aflevering van je serie meteen begint te spelen nadat de huidige aflevering is afgelopen.

Feedback

Na veel negatieve feedback van klanten heeft Netflix nu besloten om de functie toe te voegen: “We horen jullie luid en duidelijk, leden kunnen nu kiezen of ze wel of niet autoplay previews willen zien”.

Je kunt de autoplay-functie alleen uitschakelen in de browser-versie van Netflix, maar daarna blijft deze instelling ook staan in de app-versie van Netflix op je smartphone of -tv. Het veranderen van deze instellingen doe je als volgt:

1. Log in vanaf je browser.

2. Ga naar het menu, kies Profielen beheren en selecteer het profiel waarvan je de instellingen wilt veranderen.

3. Vink naar voorkeur de volgende opties uit:

- The volgende aflevering van een serie automatisch afspelen op alle apparaten.

- Previews automatisch afspelen tijdens het browsen op alle apparaten.