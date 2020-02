Sinds afgelopen woensdag is het besturingssysteem iOS 13.4 beschikbaar voor appontwikkelaars. Medewerkers van nieuwssite 9to5mac hebben in deze bètaversie aanwijzingen gevonden dat Apple bezig de iPhone geschikt te maken voor gebruik als autosleutel. Zij kwamen informatie tegen die verwijst naar iets genaamd ‘CarKey API’. Dit wijst op de mogelijkheid om met je iPhone je auto te ontgrendelen, vergrendelen en starten. Dit systeem zou wel alleen werken met auto’s die kunnen communiceren met de NFC-chip in de iPhone. Bovendien moet de auto zelf ook beschikken over een communicatie-app.

Wallet-app

Het koppelen van je iPhone met je auto moet gaan via de Wallet-app. Omdat die koppeling via de NFC (Near-field Communication)-functie tot stand komt, moet de smartphone tijdens het instellen van deze functie in de auto aanwezig zijn. Hierna is de CarKey-functie te zien in je Wallet-app. Naast de iPhone zal ook de Apple Watch deze autosleutel-functie krijgen. De Wallet-app wordt onder andere al gebruikt om via Apple Pay met je iPhone of Apple Watch in winkels te kunnen betalen. Ook dit gaat via de NFC-chip. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat, net als Apple Pay, ook ‘CarKey’ met Face ID of Touch ID gaat werken, maar dit is onzeker.

Delen

9to5mac heeft ook aanwijzingen gevonden dat Apple het mogelijk wil maken om je ‘autosleutel’ te delen met anderen. Als je familie en vrienden hebt die ook een iPhone en de Wallet-app hebben, kan je hen ook toegang geven tot je auto. Het lijkt erop dat Apple samenwerkt met autofabrikanten om ‘CarKey’ te ontwikkelen. Hoe dan ook, we zullen deze functie pas zien als iOS13.4 voor het publiek wordt vrijgegeven. De exacte datum hiervan is niet bekend.