In veel gevallen is een shared hostingpakket niet genoeg om bijvoorbeeld je website of app te laten draaien. Veel mensen kiezen daarom voor een virtual private server (VPS), lees hier de voordelen van een VPS.

Zoals gezegd is in veel gevallen een shared hostingpakket niet genoeg om bijvoorbeeld je website of app te laten draaien. Hoewel goedkoop is een shared hostingpakket in sommige gevallen ook behoorlijk langzaam. Om deze reden zijn er een hoop mensen die kiezen voor een VPS. Een VPS is een virtual private server die steeds populairder wordt, omdat hij een hoop voordelen biedt. Ook is zo’n server goed te combineren met een ipsec virtual private network. Met een VPN heb je een beveiligde verbinding waar anderen niet tussen kunnen komen. Voor veel bedrijven is dit erg belangrijk en daarom kiezen ze voor deze combinatie. We gaan hieronder iets meer in op de voordelen van een virtual private server.

Meer mogelijkheden

Wanneer je een shared hostingpakket hebt, deel je de server met anderen. Je kunt de server dan niet zomaar naar eigen smaak aanpassen. Met een VPS is dit wel mogelijk, maar het is alleen wel belangrijk dat je hier genoeg kennis van hebt: het kan namelijk best lastig zijn. Doordat je de server zelf beheert, heb je veel meer mogelijkheden. Zo kun je zelf de software op je server zetten die je wilt gebruiken. Ook is het mogelijk om je server zelf te beveiligen of zelf back-ups te maken als dat nodig is.

De server is sneller

Doordat je een server helemaal voor jezelf hebt, zal deze ook een stuk sneller werken. Bij een shared hostingpakket staan er meerdere apps en websites op dezelfde server en deel je resources met anderen. Hierdoor kan het voorkomen dat een hostingpakket op bepaalde momenten langzamer dan gewend is. Als je een grote website hebt, is het beter om te kiezen voor een VPS. Als je voor een shared hostingpakket kiest, is de kans groot dan je website niet goed werkt of erg traag is. Met een eigen server kun je alle rekenkracht maximaal benutten.

Een VPS is makkelijk aan te passen

Een andere reden waardoor veel bedrijven kiezen voor een VPS, is dat de server makkelijk aangepast of uitgebreid kan worden. Je wilt niet dat je betaalt voor dingen die je niet gebruikt als je een hostingpakket neemt. Bij een VPS is dit eigenlijk nooit het geval. Je kunt namelijk makkelijk de server uitbreiden of aanpassen zodat deze altijd goed aansluit op jouw wensen. Doordat het zo flexibel is, zijn er een hoop mensen die kiezen voor een virtual private server.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met TransIP