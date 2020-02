Wie wel eens de navigatiefunctie van Google Maps in zijn auto aan heeft staan, herkent het wel: wegen die oranje of misschien zelfs wel rood kleuren. Dit betekent dat het op deze wegen druk is. Google Maps navigeert je meestal dan om deze drukke plekken heen door een andere route te kiezen die sneller is.



Algoritme

Deze drukte wordt gemeten op basis van andere Google-gebruikers. Als er namelijk veel mensen in dezelfde straat staan terwijl hun smartphones met de Google-server verbonden zijn, dan ziet Google dat er mensen op die locatie zijn. Als er veel mensen op dezelfde plek zijn, dan moet het wel druk zijn denkt een algoritme dat over deze data gaat.

Karretje

Dit idee was dan ook waar Duitse kunstenaar Simon Weckert mee speelde toen hij met een rood karretje vol met smartphones, verbonden met Google Maps, langzaam in Berlijnse straten ging lopen. Terwijl hij dit deed, werden de wegen in de Maps-app steeds roder. Zo leek het alsof het ontzettend druk was op deze wegen, terwijl de wegen eigenlijk praktisch leeg waren.



Een Google-medewerker heeft tegen nieuwssite The Verge gezegd dat Google Maps nog niet data kan onderscheiden tussen speelgoedwagentjes en ander verkeer. Maar hij zegt wel dat ze al Google Maps-data van auto’s en dat van motoren kunnen scheiden.

Zie hieronder voor een filmpje van Weckert zelf: