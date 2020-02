Moskou zet vol in op gezichtsherkenning. Politieagenten worden uitgerust met een smartphone-app die een melding geeft wanneer camera’s in de stad een verdacht persoon spotten.

Het nieuwe systeem voor gezichtsherkennings dat in Moskou wordt uitgerold, zal in staat zijn om in real-time verdachte personen te herkennen. Deze ontwikkeling is het resultaat van een samenwerking tussen de politie van Moskou en het Russische technologiebedrijf NTechLab. Het is voorlopig nog onduidelijk hoeveel camera’s in de stad hiervoor gebruikt gaan worden, maar Alex Minin, CEO van NtechLab, zegt dat het de grootste uitrol van gezichtsherkenning ooit is.

NtechLab

De politie van Moskou zal uitgerust worden met een app van NtechLab. In die app, zegt Minin, houdt de politie een lijst bij van verdachte personen. Als een van deze mensen gespot wordt door een camera gekoppeld aan dit systeem, dan krijgt de politie hierover een notificatie.

Zorgen

Met de steeds grotere toepassing van live gezichtsherkenning in grote steden wordt de kritiek op deze techniek ook luider. De zorgen om privacy zijn voor velen een belangrijk punt als het om gezichtsherkenning aankomt. Twitter beschuldigt bijvoorbeeld het Amerikaanse bedrijf Clearview AI dat dit de foto’s van Twitter misbruikt voor gezichtsherkenning.

Zowel de EU als Google uiten zorgen over het gebruik van kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning. Daarbij neemt de vraag naar meer tijd om na te denken over potentiële gevolgen van deze technologieën toe. De Europese Commissie denkt zelfs aan een tijdelijk verbod op gezichtsherkenning in openbare ruimtes.

Alex Minin van NTechLab vindt de zorgen onterecht. Volgens hem hebben onschuldige mensen niets te vrezen en moeten ze juist blij zijn dat de politie nu succesvoller terroristen, criminelen, pedofielen en zakkenrollers kan opsporen.