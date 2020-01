Op 6 februari opent videogamebedrijf Zero Latency VR zijn eerste vestiging in Nederland. Spelers betreden een virtual reality-wereld in een hal van 200 vierkante meter: free-roam VR. Een combinatie van échte en virtuele actie dus en daarmee een intense ervaring.

Uitgerust met een VR-bril, een koptelefoon en een lasergeweer stap je in een virtuele wereld die intimiderend echt aanvoelt. In de game Outbreak Origins word je van alle kanten belaagd door zombies die je met gerichte schoten van je af moet zien te houden. Je loopt door gangen en riolen, gaat omhoog met de lift en maakt zelfs een helikoptervlucht. En dit terwijl je in werkelijkheid door een kale hal van 200 vierkante meter loopt. Je ziet je medespelers als game-personages en kunt met ze praten en samenwerken. Een echte teamervaring dus.

De twee jonge Rotterdamse ondernemers Maarten Peelen en Vitas Kersbergen hebben Zero Latency naar Nederland gehaald. De virtuele game-hal die volgende week zijn deuren opent, is een initiatief van de twee jonge Rotterdamse ondernemers Maarten Peelen en Vitas Kersbergen. Hun credo: "Vergeet de escaperoom, de lasergame en bowlingbaan, deze virtual reality-ervaring wil je echt met je vrienden en collega's beleven."

Zero Latency VR

Zero Latency VR is een Australisch bedrijf dat nu vijf jaar bestaat en zich in virtuele games heeft gespecialiseerd. De locatie in Rotterdam-West is de 42ste wereldwijd. De voormalige Kaya Motors-garage aan het Marconiplein kreeg daartoe een hightech update. De vloer van de hal bestaat uit digitale rasterpunten. De camera in je VR-bril kijkt in een hoek van 45 graden omlaag en vertelt de game-computer exact waar je bent en in welke richting je kijkt. Dit vertaalt zich direct naar de gamebeelden die je als speler voorgeschoteld krijgt. Dit levert een griezelig echte beleving op. Moet je in de game over een smal plankje omhoog lopen, dan sta je ‘in real life’ daadwerkelijk te wankelen. Hoogtevrees terwijl je met beide benen op de vlakke vloer staat: het bestaat.





Maarten en Vitas zijn de Rotterdamse vestiging in licentie gestart, omdat Zero Latency VR voor al zijn locaties de regie in handen wil houden. Daarmee blijft het concept strak overeind. Het voordeel, zegt Maarten, is dat we dus ook een super-ondersteuning hebben. “Als ik de telefoon oppak, heb ik direct de helpdesk in Australië aan de lijn.”

Niet alleen zombies

Zero Latency VR Nederland biedt vier verschillende games aan die je per persoon en als groep tot maximaal acht personen kan boeken. Behalve de eerder genoemde Outbreak Origins zijn dat Zombie Survival (zombies blijven populair…), Singularity, waarin je het in een ruimteschip opneemt tegen moordlustige robots en Engineerium. Deze laatste is een game waarin je vooral de virtuele effecten zoals zwaartekracht beleeft. Deze is geweldloos en daarmee ook beter meer geschikt voor kinderen. De games duren van een halfuur tot een uur.