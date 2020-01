Het gebruik van een VPN-verbinding wordt steeds populairder en met goede redenen. Zo kun je via deze verbinding bijvoorbeeld veilig internetten op openbare netwerken of geografische blokkades omzeilen, zodat je ook je favoriete Nederlandse series en tv-programma’s in het buitenland kunt bekijken. Met de vraag naar deze verbindingen neemt ook het aantal VPN-aanbieders flink toe. Hoe vind je tussen alle aanbieders dé aanbieder die goed bij jou past? Met het doorlopen van de volgende vragen kom je vanzelf bij de juiste aanbieder uit.



Vraag 1: waarom wil je VPN gebruiken?

VPN-providers proberen allemaal een goede balans te vinden tussen snelheid, functies, privacy en eventuele kosten. Toch heeft elke provider vaak een functionaliteit waarin zij uitblinken. Wil je bijvoorbeeld via VPN films streamen, is anoniem surfen op het internet voor jou belangrijk of wil je belangrijke (zakelijk of persoonlijke) gegevens afschermen voor derden? Op basis van jouw gebruik en wensen kun je het best kiezen voor een provider die bij jou past.



Vraag 2: met welke en hoeveel apparaten wil je gebruikmaken van VPN?

Naast de redenen om te kiezen voor een VPN, heeft ook je apparaat invloed. Zo zijn er VPN-providers die helemaal zijn toegespitst op het gebruik van tablets en smartphones. Maak je enkel gebruik van een computer, of wil je zowel computer als mobiele apparaten combineren, dan zijn andere providers weer interessanter.

Naast het type apparaat is ook het aantal apparaten waarop je VPN wilt gebruiken van belang. Daarnaast is het besturingssysteem belangrijk: voor iOS, Windows, Android en Linux zijn er gespecialiseerde aanbieders. Wil je het gebruik van VPN met verschillende besturingssystemen combineren? Dat is mogelijk, maar dan heb je wel een aanbieder nodig die deze optie heeft.



Vraag 3: hoe komen VPN-aanbieders uit de test?

Het is altijd slim om even te kijken hoe andere gebruikers VPN-verbindingen ervaren. Op de pagina VPN reviews van VPNgids.nl staan ervaringen met de verschillende providers. Ook kun je hier gelijk filteren op de specialiteiten en functionaliteiten van de aanbieders, zodat je beoordelingen kunt lezen van de VPN’s die voor jou het meest interessant zijn.



Vraag 4: Wil je een betaalde of gratis VPN-verbinding?

Tot slot is de prijs natuurlijk van belang bij je keuze. Ben je bereid om te betalen voor een abonnement (met uitgebreide services) of heb je voldoende aan de gratis variant? Ideaal is dat VPN-verbindingen zowel gratis als betaald worden aangeboden, zodat je altijd iets kunt vinden dat past bij je budget en wensen.

Dit artikel kwam mede tot stand in samenwerking met VPNgids.