Combinatie-app

De nieuwe service -de naam is nog niet bekendgemaakt- zou een gecombineerde app worden waarin verschillende communicatiediensten van Google samenkomen. Dus niet alleen ‘realtime’ communicatiediensten als Hangouts, Messages en Duo, maar ook Gmail voor e-mailfunctionaliteit en Drive om bestanden te kunnen delen. Gmail spreekt voor zich en Drive is een clouddienst waar je bestanden in kan opslaan, maar ook bijvoorbeeld documenten en presentaties kan maken. Messages is een chat-app, Duo daarentegen lijkt op Facetime of Skype met de primaire functie om te videobellen. Hangouts combineert tenslotte de functies van zowel Messages als Duo.

Zakelijke markt

Google hoopt door deze diensten samen te voegen, te kunnen concurreren met programma’s als Slack en het veel uitgebreidere Microsoft Teams. Deze apps richten zich op de zakelijke markt, iets dat Google ook ambieert. Binnen deze programma’s hebben gebruikers meerdere kanalen om met elkaar te praten en samen te werken. Google hoopt met zijn nieuwe app hetzelfde te bieden.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat Google probeert een nieuwe dienst te maken. Behalve de nog steeds bestaande apps -Hangouts, Messages en Duo- had Google ook een aantal diensten die inmiddels niet meer bestaan, zijn veranderd of geïntegreerd in een andere dienst. Voorbeelden zijn Gchat, Allo en Wave.