Zes seconden

Met Byte kun je filmpjes maken van maximaal zes seconden en de filmpjes van anderen bekijken. De app lijkt hiermee op het oude Vine, maar ook op de bij jongeren populaire app TikTok. Dit soort apps staan bekend om de video’s waarin gebruikers ‘lip syncen’ met bekende muziek en zo doen alsof ze zelf aan het zingen zijn.

Byte is nu beschikbaar voor de nieuwsgierige voor iOS en Android.

Hoffman

Een van de mensen achter Byte is Dom Hoffman, die samen met Rus Yusupov en Colin Kroll ook verantwoordelijk was voor Vine. Deze populaire video-app werd overgenomen door Twitter, kort waarna Hoffman het bedrijf verliet. Twitter stopte in 2017 met Vive. Je kan nog wel de Vine camera gebruiken in de Twitter-app.

Verrassing

De lancering van Byte afgelopen vrijdag leverde veel positieve reacties op. Op het moment is de app nog vrij simpel, maar extra opties zoals filters staan worden binnenkort toegevoegd. Met deze opties zou Byte beter kunnen concurreren met TikTok en een ware opvolger van Vine worden.

TikTok

TikTok-app is een Chinese app, in handen van het bedrijf ByteDance uit Beijing. Het is ironisch dat de app die met TikTok moet gaan concurreren ook Byte heet.