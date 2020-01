Waar grote westerse bedrijven terughoudend zijn in het ontwikkelen van software voor gezichtsherkenning, is dit juist waar het bij het bedrijf Clearview AI om draait. Het bedrijf bestaat sinds vorig jaar en heeft een database waarin naar eigen zeggen inmiddels drie miljard foto’s zitten. Deze foto’s heeft het bedrijf verzameld van openbare websites en vooral van sociale media als Facebook en Twitter. De app van Clearview matcht camerabeelden met deze database en toont waar deze foto’s op internet vandaan komen. De resultaten deelt het bedrijf onder andere met de FBI, de veiligheidsdienst Homeland Security en andere Amerikaanse overheidsorganisaties.



Beelden verwijderen

Amerikaanse politici hebben afgelopen weken hun zorgen geuit over deze ontwikkeling en ook Twitter roert zich nu en dreigt naar de rechter te stappen. Twitter sommeert Clearview AI direct te stoppen met het verzamelen van Twitter-foto’s en deze te verwijderen uit zijn database. De berichtendienst citeert hierbij haar officiële beleid voor ontwikkelaars: “Informatie afgeleid van Twitter-inhoud mag niet worden gebruikt door, of bewust worden weergegeven, verspreid of anderszins ter beschikking worden gesteld aan overheidsinstanties voor bewakingsdoeleinden.” Clearview AI heeft nog niet op de brief van Twitter gereageerd.



Kunstmatige intelligentie

Gezichtsherkenning is een van de grote thema’s als het gaat om privacy en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Zoals bekend wordt deze techniek ook in Chinese steden al gebruikt. De Europese Commissie is huiverig voor de toepassing van gezichtsherkenning in de openbare ruimte en komt binnenkort met een plan om dit de komende vijf jaar aan banden te leggen.