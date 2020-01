Afspraken

Als je naar een andere internetprovider wilt overstappen, dan kun je op dit moment nog een maand gebruikmaken van je oude e-mailadres. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft afspraken gemaakt met de telecomsector, waardoor deze periode wordt verlengd tot zes maanden. Deze nieuwe regeling zal vanaf de zomer ingaan.

Het blijkt uit recent onderzoek van het Ministerie dat verlies van hun e-mail een grote drempel is om over te stappen naar een andere provider. Samen met een gebrek aan inzicht in prijsverschillen tussen providers is dit de grootste reden waarom mensen niet makkelijk overstappen.

Internet, telefonie en televisie

Uit dit onderzoek blijkt ook dat veel mensen niet durven overstappen naar een nieuwe provider, omdat zij bang zijn lange tijd geen toegang te hebben tot internet, telefonie en televisie. Daarom is er nu ook overeengekomen dat providers er voortaan voor moeten zorgen dat klanten niet langer dan één dag zonder deze diensten kunnen zitten.