Virtual reality zou het helemaal gaan worden. Het zou de gamingwereld totaal ondersteboven zetten. Zo klonk het de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk, maar VR brak nooit echt door. Ja, er zijn een aantal spellen die je prima kunt spelen in de virtuele realiteit, maar de revolutie binnen de spelwereld is uitgebleven. Kunnen we daarmee stellen dat deze technologie gefaald heeft en dat we beter naar iets anders kunnen kijken? Geenszins, maar we moeten niet meer naar games kijken wanneer het over VR gaat.



Niet in de wereld van de games?

Experts voorspellen dat de gaming wereld 180 miljard dollar omvat in 2022. De wereld van de VR blijft niet ver achter met 117 miljard, alleen kruisen deze twee elkaar niet. Virtual reality zit namelijk op een compleet ander spoor. Een concreter spoor, om het voorzichtig uit te drukken. VR-technologie wordt namelijk niet alleen gebruikt in spelletjes of het online casino, maar juist in gebieden waar het een wereld van verschil kan maken. Zoals bij defensie en bij de medische wetenschappen.

VR wordt hier gebruikt om medische specialisten op te leiden en soldaten kennis te laten maken met oorlogssituaties, zonder dat er mensenlevens in gevaar komen. Juist door de virtuele realiteit in te zetten, wordt kennis vergaard zonder enig risico. Een aanstormend medisch talent kan een hersenoperatie uitvoeren in de virtuele realiteit, soldaten worden getraind om vijanden te herkennen zonder per ongeluk burgerslachtoffers te maken.



Brede inzetbaarheid

We mogen daarnaast niet vergeten dat virtual reality nu al veel ingezet wordt op verschillende gebieden. Wat te denken van de vastgoedmarkt, waar een rondleiding op elk moment van de dag mogelijk is – en waar zelfs virtuele aanpassingen gedaan kunnen worden om te tonen wat de mogelijkheden zijn?

Ook wordt er op dit moment al getest met VR-films en series, en zijn bedrijven als Microsoft en Google hard aan het werk met implementatie van de techniek om handige toepassingen op te zetten, inclusief complete voorruiten van auto’s die als virtual reality-scherm ingezet kunnen worden.



VR is niet dood, het heeft alleen niets met games te maken

Virtual reality is de kinderschoenen ontgroeid en eens te meer heeft het laten zien dat er veel betere mogelijkheden zijn dan de wereld van de spelletjes. Wanneer we inzien dat virtual reality ons leven aanzienlijk kan vergemakkelijken, dan is de weg vrij voor ontwikkelaars en bedrijven om hier ook echt resultaten mee neer te zetten. In het leger, de medische wereld en de vastgoedmarkt is virtual reality in ieder geval al een vaste waarde.