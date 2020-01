Agentschap Telecom

Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het frequentiegebruik van radio en televisie, telefonie en zendapparatuur. Daarnaast houdt het Agentschap, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ook toezicht op internet.

Zorgen

De samenleving maakt zich nu al een lange tijd zorgen over de komst van het nieuwe mobiele netwerk. Zo waren er bijvoorbeeld in september demonstraties in Den Haag die de aanleg wilden tegenhouden uit angst om ziek te worden van de straling. De NOS heeft een artikel waarin deskundigen uitleggen hoe die zorgen begrijpelijk zijn maar onterecht.

Steekproeven

Het Agentschap Telecom heeft steekproefsgewijs controles gedaan op vijf van de vijftien testlocaties voor het 5G-netwerk. Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de toezichthouder zijn onderzoeksrapport uitgebracht, met als belangrijkste conclusie dat er geen problemen waren met de straling van 5G en dus geen reden tot zorg.

Verandering

Het rapport zegt wel dat het belangrijk is om een vinger aan de pols te houden. Er zullen namelijk meer antennes gebouwd worden in Nederland en de hoeveelheid consumenten die 5G gaat gebruiken, zal alleen maar toenemen. Hierdoor kan de situatie met de straling veranderen.

70 metingen

De metingen die nu gedaan zijn, worden gezien als startpunt. Er zullen in de toekomst regelmatig meer metingen worden gedaan zodat eventuele veranderingen goed in de gaten gehouden kunnen worden. Er zijn in totaal 70 metingen gepland, niet alleen voor 5G maar ook voor 2G, 3G en 4G.

Limiet

Voor 5G gelden dezelfde regels als voor het huidige 4G. Dit betekent dat de straling van zowel 4G als 5G tien keer lager moet zijn dan de vastgestelde limiet. Daarbij is die limiet vastgestelde zelf nog eens 50 keer lager dan de grens tussen schadelijk en niet-schadelijk.

Lees meer

