De update is sinds 15 januari 2020 live en als hij nog niet automatisch is gedownload en geïnstalleerd op je systeem, dan kun je de nieuwe Edge eventueel op deze site downloaden. De browser is beschikbaar voor Windows 10, iOS- en Android-apparaten.

Chromium

Chromium is een gratis en opensource browserproject dat gemaakt is door Google. De gebruikersinterface is minimalistisch, zodat je browser licht en snel aanvoelt. Chromium wordt zelf niet als browser gebruikt, in plaats daarvan is Chromium een soort fundament voor een dozijn andere browsers die hierop hebben gebouwd, zoals Chrome, Samsung Internet, Opera en nu ook Edge. Veel sites worden tegenwoordig gebouwd of aangepast om te werken op Chromium-browsers. Nu kan de nieuwe Edge-browser van Microsoft ook het maximale uit dit soort sites halen.



Functies

Edge zal nu een aantal nieuwe functies hebben om gebruikers een betere ervaring te geven. Een van deze nieuwe functies is Tracking Prevention. Dit is een functie die automatisch aanstaat voor gebruikers en zorgt ervoor dat onder andere tracking cookies niet op je computer blijven plakken. Als je daarentegen wil dat Tracking Prevention uitstaat, dan moet je dat zelf uitschakelen. Daarnaast kan de browser ook gebruikmaken van de extensies die je misschien al kent van andere op Chromium gebaseerde browsers, zoals Ad-block en LastPass.

