Voor je spullen heb je via een testament geregeld wat daarmee moet gebeuren als je komt te overlijden. Maar vandaag de dag hebben mensen ook een online leven. Dit is een leven met vooral social media accounts, chatverkeer en vele online foto's en video's. Dit is de zogenaamde digitale erfenis. Wat moet hiermee gebeuren na jouw overlijden?

Wettelijk is niets geregeld

De klassieke fotoalbums hebben heel veel mensen al niet meer. Standaard wordt een foto of video op het internet geplaatst en kan iedereen direct meegenieten met je reisavonturen of gewoon met je dagelijkse leven. Na verloop van tijd heb je een heel assortiment aan foto's en video's online geplaatst, wat een kostbaar overzicht van je leven kan zijn. Op smartphones wordt zeer veel gebruikgemaakt van WhatsApp, een app om met anderen te chatten. WhatsApp is voor veel mensen in de plaats gekomen van het klassieke bellen. Bij een overlijden zijn al deze online gegevens jouw digitale erfenis. Maar zo goed als een erfenis in het offline leven wettelijk is geregeld, zo slecht is dit geregeld met de digitale erfenis. Vaak neemt de overledene de wachtwoorden van alle social media accounts, pc en smartphone mee in het graf. Dit kan soms voor problemen zorgen bij de nabestaanden.

Problemen voor nabestaanden

Wanneer iemand ziek wordt en weet dat hij of zij komt te overlijden, dan kan er wat geregeld worden. Je kunt de wachtwoorden aan een familielid geven of je kunt bij voorbaat al je accounts verwijderen. Anders wordt het bij een onverwachts overlijden. Vooral bij een zelfmoord kan het voor nabestaanden zeer belangrijk zijn om toegang te krijgen tot de digitale erfenis. Dit kan namelijk vragen beantwoorden rondom het overlijden. Het is vaak in het nieuws geweest dat nabestaanden een lange weg af moeten leggen om toegang te krijgen. Internet providers, social mediaplatforms en zelfs de politie werken niet altijd even goed mee. En ook al werken alle instanties mee, nabestaanden moeten sowieso een zware weg afleggen om bijvoorbeeld een account op te zeggen. Internet providers zullen bijvoorbeeld nooit zomaar een wachtwoord geven om een telefoon te openen. Dit geldt ook voor Facebook, Instagram, Twitter enzovoort, die erg veel gegevens vragen voordat het mogelijk is om een account op te heffen. Vrijwel alle instanties vragen daarbij om de overlijdensakte, soms ook de geboorteakte en juridisch bewijs dat een nabestaande bevoegd is.

Wat kun je zelf doen?

Natuurlijk is het niet leuk, maar het is wel verstandig om eens stil te staan wat er met je accounts op social media moet gebeuren na jouw overlijden. Zelf vind je het misschien geen leuke gedachte dat je accounts nog actief zijn na je overlijden of misschien juist wel, als een soort herinnering. Veel mogelijkheden heb je niet dan dit schriftelijk vast te leggen. Schrijf gewoon je wensen op wat er met je accounts moet gebeuren en voeg hierbij ook de wachtwoorden van je accounts bij. Berg dit op bij bijvoorbeeld de papieren van je overlijdensverzekering. Het is ook mogelijk om je gegevens tezamen met je testament bij een notaris vast te leggen. Zo kun je voorkomen dat je nabestaanden allerlei toeren moeten uithalen om jouw accounts op te heffen.