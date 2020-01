Huawei ligt sinds vorig jaar onder vuur op de Amerikaanse markt en het bedrijf wordt in meerdere landen geweerd bij de ontwikkeling van het 5G-netwerk. Dit vanwege het vermeende gebruik van spionagesoftware en vanwege al te innige banden met de Chinese overheid. Om niet afhankelijk te zijn van Google’s Android-platform, heeft het bedrijf inmiddels zijn eigen besturingssysteem Harmony ontwikkeld. Een deugdelijk alternatief voor de kaart- en navigatie-functionaliteit heeft Huawei bij het eventuele wegvallen van Google Maps echter niet. Tot nu: afgelopen vrijdag maakte het Nederlandse TomTom bekend te gaan samenwerken met Huawei.

Eigen Map-apps

TomTom-woordvoerder Remco Meerstra omschrijft de samenwerking als volgt: “We kunnen bevestigen dat softwareontwikkelaars TomTom Maps API’s, Map content en traffic services kunnen gebruiken via Huawei’s developer portal.” Dat betekent dat Harmony’s eigen Map-apps niet lang op zich zullen laten wachten.

TomTom werd opgericht in 1991 en is groot geworden met de verkoop van navigatieapparatuur en -software. De laatste jaren richt het Amsterdamse bedrijf zich meer op navigatiesoftware en minder op de verkoop van apparaten. Veel automerken maken voor hun boordnavigatie en verkeersinformatie gebruik van TomTom.