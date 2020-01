Op het moment is er een gevaarlijk beveiligingslek in Internet Explorer dat actief door hackers gebruikt wordt. Microsoft zegt geen haast te hebben om dit lek snel te dichten.

US CERT

Op zaterdag 18 januari liet het United States Computer Emergency Readiness Team (US CERT) weten dat er een beveiligingslek is in Internet Explorer (IE) en dat dit actief wordt gebruikt door cybercriminelen. Op het moment zijn gebruikers van IE dus kwetsbaar.

Geen haast

Microsoft zegt wel aan een patch aan te werken, maar dat Microsoft er geen haast mee heeft en deze patch waarschijnlijk in de maandelijkse updates van februari mee te nemen worden. Deze staat gepland voor 11 februari. Als je IE gebruikt, dan blijft je computer kwetsbaar voor cyberaanvallen, in ieder geval tot deze patch uitkomt. Hackers kunnen dit gat in de beveiliging gebruiken om ongewenste programma’s te installeren op je computer.

Alternatieven

Als je op het moment Internet Explorer nog gebruikt, dan raad ik je aan om snel een andere browser te nemen, zoals Firefox of Opera. Microsoft zelf raadt gebruikers overigens ook al een tijd af om IE nog te gebruiken en over te stappen naar zijn nieuwe browser: Edge. Microsoft ondersteunt IE zelf nog maar minimaal, in tegenstelling tot Edge dat volledig wordt ondersteund.