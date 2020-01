Chromebooks zijn geschikt voor een groot publiek en kun je als laptops zien, maar ze werken wel op een andere wijze dan Windows-laptops.

Chromebook voor basistaken

Het belangrijkste kenmerk van een Chromebook is dat het een zeer lichte laptop is met minimale systeemeisen. Dit houdt in dat de Chromebook vooral te gebruiken is voor basistaken, zoals internetten, tekstverwerken of een film kijken. Dit zijn taken die vrijwel iedereen op een laptop uitvoert en daarom is de Chromebook ook geschikt voor een groot publiek. Maar de Chromebook is dus niet geschikt voor zwaardere taken, zoals videobewerking en voor het spelen van zware games. Als je een gamer bent of veel met video's werkt, dan zul je toch voor een Windows-laptop of een MacBook moeten kiezen.

Online werken

Het principe van een Chromebook is dat de gebruiker niet allerlei zware programma's op de harde schijf hoeft te installeren. Hierdoor blijft een Chromebook snel. Zware programma's installeren op een Chromebook gaat ook helemaal niet. Afhankelijk van het type Chromebook is deze uitgerust met een zeer minimale harde schijf van 16 tot 64 GB. Ook veel werkgeheugen is dan niet nodig, zodat 2 tot 4 GB aan werkgeheugen voldoende is. Internet, daar draait het bij een Chromebook om. Je werkt vooral online en je slaat je bestanden in de cloud op in Google Drive. Bij aanschaf van een Chromebook krijg je 100 GB aan gratis opslagruimte in Google Drive. Een internetverbinding is daarom absoluut nodig met een Chromebook. Een goedkoop internet-abonnement is daarbij al voldoende. Ook met goedkoop internet heb je tegenwoordig al voldoende snelheid om alle basistaken uit te voeren en om comfortabel van internet gebruik te maken. Omdat alle applicaties van Google ook online te bereiken zijn, hoef je nauwelijks nog applicaties te installeren, al kan dit wel.

Het besturingssysteem: Chrome OS

Zowel een Windows-laptop als een MacBook zijn voorzien van een zwaar besturingssysteem. Dit is bij een Chromebook niet het geval. Het

besturingssysteem van de Chromebook heet Chrome OS. Echt een volwaardig besturingssysteem is het niet, het is namelijk gebaseerd op Chrome, de browser van Google. Dit is ook logisch, omdat je vrijwel altijd online werkt. Een groot voordeel hieraan is dat je nauwelijks hoeft te wachten voordat je Chromebook is opgestart. Binnen enkele seconden ben je al online en kun je aan de slag. Een ander voordeel is dat Chrome OS veilig is en dat je geen antivirus hoeft te installeren.

Software installeren

Software installeren, zoals Microsoft Office, gaat niet op een Chromebook. Al zijn er wel software-applicaties die dit mogelijk kunnen maken. Maar voor vrijwel alle Office-programma's zijn eigen alternatieve programma's die je online kunt benaderen of waarvan je een app kunt downloaden. Je krijgt dan ook toegang tot de Chrome Webstore, waar je alle Google-apps kunt downloaden. Een app is vele malen lichter dan een volwaardig programma en vormt een basistoepassing om verder online te werken. Daarnaast heb je ook toegang tot Google Play, de bekende app store van Android. Al je Android-apps kun je dus ook gebruiken op een Chromebook.

