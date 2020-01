De Europese Commissie werkt op het moment aan een plan om gezichtsherkenning voor enkele jaren te verbieden in openbare ruimtes. De EU wil eerst uitzoeken hoe ze kunnen voorkomen dat deze technologie misbruikt wordt.

De Europese Commissie wil dat de technologie achter gezichtsherkenning de komende drie tot vijf jaar verboden wordt in openbare ruimtes. Tijdens deze periode moet de impact achter deze technologie bestudeerd worden en moet worden onderzocht hoe misbruik kan worden voorkomen. Een van de technologieën die ook wordt meegenomen in dit onderzoek, is kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan voor gezichtsherkenning. De Europese Commissie wil met dit verbod extra tijd zorgen om regels te maken die de rechten en privacy van Europeanen beter beschermen.

Beveiliging

Een uitzondering op dit verbod op gezichtsherkenning zijn projecten die gerelateerd zijn aan beveiliging, onderzoek en ontwikkeling. Deze uitzondering maakt de kwestie gecompliceerd, omdat veel camera’s in openbare ruimtes juist geplaatst zijn met het oog op beveiliging. Deze zouden dan dus toch gebruik kunnen blijven maken van gezichtsherkenning .

Margrethe Vestager

De Deense Eurocommissaris voor Digitalisering en Mededinging, Margrethe Vestager, wil volgende maand al met een formeel voorstel voor het verbod op gezichtsherkenning komen. In dit voorstel wil Vestager alle feedback verwerken die ze de komende weken zal krijgen van betrokken organisaties en bedrijven.