Vriendelijk of verlegen

Deze nieuwe functionaliteit van Spotify is specifiek gericht op katten, honden, hamsters, vogels en leguanen. Als je een abonnement hebt op Spotify en hiervan gebruik wilt maken, dan ga je naar deze site. Je geeft hier aan voor welk dier je een speellijst wil maken. Je geeft daarna een aantal karakteristieken aan van je huisdier. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen of hij energiek, lui, verlegen, vriendelijk en/of nieuwsgierig is. Ten slotte kun je ook nog de naam van je huisdier invoeren én een foto.

‘Stray Cat Blues’

Spotify genereert vervolgens een afspeellijst gebaseerd op de ingevulde waarden maar ook op de muziek die jij zelf leuk vindt. De lijst kan een selectie aan liedjes bevatten die je al een keer via de dienst hebt beluisterd. Maar er kunnen ook liedjes in zitten waarin de dieren voorkomen, zoals ‘Stray Cat Blues’ van The Rolling Stones. Een nummer dat over leguanen gaat, konden wij overigens niet verzinnen.