Vandaag stopt Microsoft officieel met de ondersteuning voor Windows 7. Huidige gebruikers wordt geadviseerd om over te stappen naar Windows 10. Het besturingssysteem is nog wel te gebruiken, maar vanaf nu op eigen risico.

Onveiligheden

Het einde van Windows 7 betekent dat Microsoft voor zijn besturingssysteem niet langer updates uitbrengt. Dit betekent dat bestaande lekken en onveiligheden, of problemen die later gevonden worden in het besturingssysteem, niet meer opgelost worden, in ieder geval niet meer door Microsoft zelf.

Het verhaal doet de ronde dat je deze beveiligingsproblemen kan oplossen door een goede antivirus of malware-scanner te gebruiken. Dit soort programma’s helpt bij het beschermen van problemen die je data of internetgebruik aanvallen. Ze zijn alleen niet gemaakt om je daadwerkelijke besturingssysteem te beschermen die vanaf vandaag kwetsbaar is.

Upgrade

Het wordt aangeraden om zo snel mogelijk van Windows 7 af te stappen en naar een ander besturingssysteem over te stappen. Het ligt voor de hand om over te stappen naar de nieuwste versie van het besturingssysteem van Microsoft: Windows 10. In editie 308 van PC-Active en op de site van het magazine kun je een workshop vinden die op het moment nog werkt.

Linux

Behalve Windows 10 zijn er ook alternatieve besturingssystemen. Zo kun je ervoor kiezen om de overstap te maken naar Linux. Er is voor iedereen wel een Linux-versie te vinden. Anders zou je kunnen kiezen voor ChromeOS van Google. Dit is een besturingssysteem dat zich vooral richt op online diensten zoals de online office-programma’s van Google: Docs, Sheets en Slides.