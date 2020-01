Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, heeft zijn mening bijgesteld en is geïnteresseerd in het toevoegen van e-sports aan het officiële programma van de Spelen.

Competitief

E-sports, of elektronisch sporten, is de naam die gebruikt wordt voor het professioneel en competitief spelen van computerspellen. Er is een ruime selectie aan verschillende soorten games die competitief gespeeld worden: één tegen één, team tegen team of één tegen iedereen (het zogeheten battle royale genre). De bekendste spellen die gespeeld worden in toernooien zijn Starcraft, Overwatch, Street Fighter, Hearthstone, League of Legends, Fortnite en de FIFA series. Deze spellen hebben allemaal een vorm van multiplayer; wat betekent dat meerdere mensen tegelijk het spel kunnen spelen.

Jongere generatie

Thomas Bach wil met het toevoegen van e-sports een betere aansluiting vinden met de jongere generatie. Hij ziet hoe er “honderden miljoenen gamers” zijn en hij hoopt met deze actie het contact tussen jongeren en de Olympische Spelen te verbeteren en ze enthousiast te maken voor de rest van de Spelen.

Oppositie

De discussie om e-sports toe te voegen aan de lijst met sporten speelt al jaren. Bach en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) waren aanvankelijk nog tegen e-sports. Eind 2018 stelde Thomas Bach nog dat hij e-sports te gewelddadig vond om als olympische sport in aanmerking te komen. Volgens het IOC zou dit niet passen in de ideologie van de Olympische Spelen. Zij vonden bovendien, dat de wereld van videogames te snel verandert en dat games om geld draaien.

Ideologie

Bach stelt nu echter dat als de Olympische Spelen relevant willen blijven, zij middenin de samenleving moeten staan. Dit betekent dus dat het IOC moet kijken naar de explosieve groei van e-sports. Hierbij zegt Bach dat er een balans moeten worden gevonden tussen het toevoegen van de elektronische sporten en het behouden van de principes van de Spelen. Men verwacht nu dat er demonstratie e-sports te zien zullen zijn op de zomer Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Intel

Het IOC heeft inmiddels wel een test-evenement gepland waarin de wereld van e-sports en de Olympische Spelen dichter bij elkaar zullen komen. Intel gaat van 22 tot 24 juni een door de IOC gesanctioneerd e-sports toernooi organiseren waarvoor landenteams worden samengesteld. Deze teams gaan strijden in de games Street Fighter V, een één-tegen-één vechtspel, en Rocket League, een soort voetbalspel waarbij de spelers auto’s besturen.