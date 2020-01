De consumentenbond keek naar sites waar je accounts of diensten bij kan krijgen en hoe makkelijk het is om deze diensten en accounts weer op te zeggen en te verwijderen. Dit werd de organisatie niet makkelijk gemaakt.

Bellen

Het zijn vooral kranten, energiebedrijven en goede doelen die het opzeggen moeilijk maken. Zo moet je goed door de site spitten om de informatie te vinden over hoe je het kan doen. Volgens de consumentenbond willen deze bedrijven liever dat je ze belt om op te zeggen, zodat een medewerker je dan kan overhalen om lid te blijven.

De privacyverklaring

Ook webwinkels maken het klanten die hun accounts willen opzeggen moeilijk. Blokker en Fonq willen bijvoorbeeld dat je een e-mail stuurt als je wil opzeggen, maar hier kom je alleen achter als je er goed naar hebt gezocht. De consumentenbond vond deze info pas nadat ze de privacyverklaring hadden doorgespit. Dit is iets waar de gemiddelde persoon niet aan denkt.

Andere bedrijven zoals banken, streamingdiensten en datingsites maken het opzeggen van je accounts dan wel weer makkelijk, zo blijkt uit het onderzoek.

Verbetering

Nadat dit onderzoek is gepresenteerd hebben tien bedrijven, waaronder Greenchoice, RTL XL en Ticketmaster, hun sites meteen aangepast. Zes andere organisaties, waaronder vier goede doelen, beloofden dit snel te zullen doen.

Wet van Dam

De Wet van Dam zegt dat als je via een bepaalde manier, zoals online, een overeenkomst sluit, je deze ook op dezelfde manier weer moet kunnen opzeggen. Hierdoor is er meestal wel een manier om je online account weer te verwijderen. Maar omdat de wet het alleen heeft over het kanaal, zoals online, maar niet over de duidelijkheid, kunnen bedrijven deze opzeg-informatie verstoppen.

De consumentenbond adviseert om als er onduidelijkheid is, toch naar het betreffende bedrijf te mailen. Dan heb je in ieder geval ook bewijs dat je hebt opgezegd in je e-mail.

Klik hier voor het onderzoek.