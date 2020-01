Luidsprekerfabrikant Sonos zit in het nauw. Jarenlang heeft het Amerikaanse bedrijf dankbaar samengewerkt met grote bedrijven als Google, Amazon en andere techreuzen voor het ontwikkelen van zijn audio-streaming technologie. Sinds 2013 is de Sonos-app bijvoorbeeld al beschikbaar via Google Play en sinds vorig jaar werkt ook Google Assistant samen met Sonos-apparaten. Maar nu deze grote bedrijven de markt overspoelen met hun eigen, goedkopere luidsprekers, moet Sonos vrezen voor zijn leven.

Gegevens doorverkopen

“Voor zijn Home- en andere producten heeft Google overduidelijk en bewust onze gepatenteerde technologie gekopieerd”, zei Sonos-CEO Patrick Spence afgelopen dinsdag tegen de New York Times. De topman zegt dat hij hard heeft geprobeerd met Google en andere techbedrijven tot een werkbare oplossing te komen, maar dat zijn pogingen niets hebben opgeleverd. Volgens hem zijn bedrijven als Google, Amazon en Apple inmiddels zo machtig, dat onafhankelijke fabrikanten als Sonos zich nauwelijks kunnen verweren.

Bovendien claimt de Sonos-topman dat Google zijn slimme luidsprekers bewust goedkoop op de markt brengt en dat het bedrijf de gegevens van zijn gebruikers die het daarmee verzamelt, doorverkoopt om die verliezen weer goed te maken.

David versus Goliath

Sonos vraagt de rechter nu om de verkoop van Google Home- en Mini-producten te verbieden. Het lijkt op de strijd van David tegen Goliath. De reden dat de fabrikant alleen Google voor de rechter daagt en niet bijvoorbeeld ook Amazon, is puur financieel van aard, zegt Sonos. Patrick Spence: “Wij hebben simpelweg niet de middelen om het tegen twee van die partijen op te nemen.” De keuze om een rechtszaak aan te spannen, lijkt een vlucht naar voren. Ook al zou de rechter Sonos gelijk geven, dan nog kan de juridische strijd jarenlang duren en het bedrijf de kop kosten.

Google reageert ondertussen laconiek op de rechtszaak. Een woordvoerder verklaart het “jammer” te vinden, dat Sonos deze stap zet “in plaats van in goed vertrouwen met ons te willen praten over een oplossing.” Hij zegt dat Google de zaak met vertrouwen tegemoet ziet.