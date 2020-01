Tikkie

Tikkie is de bekendste app om betaalverzoeken te doen. De app is voornamelijk gericht op mensen die samen iets kopen zoals een vakantie of een etentje. Als je dan voor je vrienden het geld voorschiet en voor iedereen betaalt, kunnen je vrienden meteen of later het geld overmaken. De app kan ook worden gebruikt om via webshops te betalen.

Betaalverzoeken

Het betaalverzoek bestaat uit een link die je verstuurt via bijvoorbeeld WhatsApp of e-mail. Oplichters hebben deze methode echter ook ontdekt en versturen steeds vaker nep-betaalverzoeken. Wie op die foute link klikt, komt op een website die lijkt op Tikkie of op die van een gewone bank. Wanneer je hier je gegevens invult, hebben de fraudeurs vervolgens vrij spel om je bankrekening te plunderen.

Specialisten

Om dit soort fraude harder aan te pakken, heeft het OM een speciaal team geformeerd met specifieke kennis van de digitale samenleving en de criminelen die er misbruik van willen maken. Het OM is dan ook bezig om personeel op te leiden tot zogeheten cyberofficieren.

Uit cijfers van de politie blijkt dat er in de eerste helft van 2019 honderden slachtoffers waren. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dan ook eind 2019 een wetsvoorstel ingediend om de straf voor de zogenoemde Tikkie-fraude te verhogen naar zes jaar cel.