Januari is de maand van de goede voornemens en het Amerikaanse startup-bedrijf Mateo springt daar handig op in met de aankondiging van een slimme badmat. Deze badmat vertelt je niet alleen hoeveel je weegt, maar ook of je houding deugt.

Slimme apparaten in huis, we vertellen er regelmatig over. Dit nieuwste gadget, gelanceerd op de consumentenelektronicabeurs CES, is echter niet alleen maar slim, maar gaat ook nog eens tactisch met je gevoelens om. Het bedrijf snapt dat niemand het leuk vindt om iedere dag op de weegschaal te gaan staan en keihard om de oren te worden geslagen met exacte getallen. Deze badmat vertaalt je gewicht en je body-mass index (BMI) naar een advies in je smartphone-app: “Hey, je bent wat aangekomen, misschien moet je de komende dagen wat meer op je eten letten.” Ben je juist overtollige kilo’s kwijtgeraakt, dan zou de boodschap kunnen zijn: “ Je bent goed bezig, zeg, ga zo door!” Mateo-baas Lenny Dahan: “Weegschalen schrikken mensen af. Wij geven je liever een algemene trend over je gewicht dan dat we je vertellen hoeveel je op dat moment precies weegt. Dat werkt veel stimulerender.” De Mateo-badmat ondersteunt de Memoji’s die iPhone-gebruikers kennen, dus die zullen zichzelf terug kunnen zien met omhoog of juist omlaag stekende duimen.