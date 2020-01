700 MHz-spectrum

De eerste stap om 5G in Nederland te realiseren is het verkrijgen van onder andere het zogeheten 700 MHz-spectrum. Met deze bandbreedte is het mogelijk om sneller internet te leveren. Je kan hierbij denken aan een nieuwe rijbaan naast het al bestaande internetverkeer en op deze rijbaan kan het internet nog sneller reizen. Dit zullen midden juni geveild worden. De Europese Commissie wil dat dat deze en andere bandbreedtes beschikbaar zijn vanaf 30 juni. Daarna laat de politiek het aan de internetproviders over om 5G aan hun klanten aan te bieden.

Internetproviders

T-Mobile belooft dat het zijn klanten eind 2020 toegang kan geven tot het 5G-netwerk. KPN en VodafoneZiggo zijn wat terughoudender: KPN denkt dat het misschien 5G kan aanbieden tegen het einde van 2020 maar maakt geen beloftes, VodafoneZiggo wil nog niks zeggen. T-Mobile heeft met deze instelling duidelijk de ambitie om de voorloper te zijn als het om 5G gaat.

Groeistuipen

Als 5G wordt uitgerold, dan zullen er een paar groeistuipen zijn. Zo zal de internetsnelheid aanvankelijk niet veel sneller zijn dan dat je nu met 4G kan behalen - veel lager dan hoe er met 5G wordt geschermd. Bovendien moet je telefoon eerst een nieuwe specifieke chip hebben voordat deze toegang tot 5G kan krijgen. Deze nieuwe telefoons zijn op dit moment nog moeilijk verkrijgbaar en ze zijn duur. Naar verwachting komen aan het eind van dit jaar meer geschikte telefoons beschikbaar en zullen de prijzen dalen.

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven kan 5G erg nuttig zijn. Zo kan een bedrijf 5G bijvoorbeeld gebruiken voor privénetwerken op de werkvloer. Shell experimenteert met deze functionaliteit op olieraffinaderij Pernis. Zo heeft Shell robots die het terrein inspecteren en met 5G kunnen de robots beter bestuurd worden. Daarbij faciliteert 5G de testers die zelf met behulp van een “slimme” helm en augmented reality het terrein inspecteren.