Het kabinet wil dat je net gekochte slimme apparaten een aantal jaren verplicht worden voorzien van updates. Deze wet is gepland om uiterlijk juli 2021 in werking te treden.

Het wetsvoorstel is nu ingediend en het is tot 31 januari 2020 mogelijk om hierop te reageren. Hierna gaan de Eerste en Tweede Kamer zich erover buigen. Het voorstel is niet duidelijk over hoelang je recht zou moeten hebben op updates na het kopen van je product. Als het voorstel door de Kamers komt, dan zal het Europese Hof van Justitie dit verder invullen.

Updates

Het betreft hier updates die ervoor zorgen dat het slimme apparaat langere tijd goed blijft werken. Zo zou dit wetsvoorstel ervoor moeten zorgen dat, na het kopen van een nieuw apparaat, de fabrikant in ieder geval nog meerdere jaren het apparaat ondersteunt met updates. Als voorbeeld worden in het voorstel smart-tv’s aangehaald. Deze apparaten hebben vaak apps van streamingdiensten zoals YouTube en Netflix. De bedrijven achter deze streamingsdiensten zullen hun apps blijven updaten. Dit kan een conflict opleveren tussen een app met een recente update en je smart-tv die al tijden geen update meer heeft gehad. De app is dan te ‘modern’ om nog te werken op een ‘verouderde’ tv. Dit kan zelfs in bepaalde gevallen al een jaar na uitgave van een apparaat gebeuren.

Consumentenbond

De Consumentenbond pleit al langer voor zo’n verplichte periode voor updates. Zo willen zij dat als je een slimme koelkast koopt, deze nog tot 4 jaar na aanschafdatum wordt ondersteund. Zodoende betaal je niet veel geld voor een koelkast die al na een jaar het merendeel van zijn slimme functionaliteit verliest.

Grijze gebieden

De consumentenorganisatie vind het wel raar dat de verantwoording voor het updaten van je apparaat bij de verkoper ligt van je apparaat, en niet bij de maker ervan. Een woordvoerder van de Consumentenbond, Spierenburg, denkt wel te snappen waarom dit zo verwoord is: “De verkoper is het aanspreekpunt van de consument” (NOS Radio 1 Journaal). Maar het zou natuurlijk beter en logischer zijn als de eindverantwoordelijkheid bij de maker van het product komt te liggen: de mensen die ook de updates maken.