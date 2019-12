Automerk Hyundai heeft aangekondigd dat het een vliegende auto wil introduceren tijdens de Consumer Electronics Show in januari.

Door de lucht

De Personal Air Vehicle (PAV) wordt het prototype van Hyundai voor een vliegende auto. Het zal een kruising worden tussen een auto en een helikopter. Hyundai wil hiermee de eerste stappen nemen voor Urban Air Mobility (UAM): de term van Hyundai voor persoonlijk vervoer door de lucht.

Autonome auto

Naast de PAV wil Hyundai ook de Purpose Built Vehicle (PBV) introduceren. Dit zal waarschijnlijk een slimme, zelfrijdende auto worden met allerlei extra opties om de auto te veranderen in meer dan een simpel vervoersmiddel. Net als de PAV worden de details over de PBV bekendgemaakt tijdens de Consumer Electronics Show (CES) die begin januari gehouden wordt in Las Vegas.

De Hub van Hyundai

Deze twee slimme auto’s zullen samen worden gebracht in iets wat, tot nu toe, alleen de Hub wordt genoemd. Dit zullen fysieke aankomst- en vertrekpunten worden voor beide soorten auto’s. Hyundai wil ook dat deze Hub een ontmoetingsplek zal worden voor gemeenschappelijke activiteiten. Op deze manier kunnen bestuurders en passagiers genieten van uitgaansgelegenheden zonder ver te moeten lopen van waar hun auto geparkeerd staat.

We zullen meer te weten komen in januari 2020.

Beeld: Hyundai