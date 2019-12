Gebruikers van Google Assistent kunnen vanaf 19 december met Donald Duck Weekblad praten. Je kan nu een quiz spelen en raadsels vragen in de Moppentrommel. Er zullen later meer functies bij komen.

Je start je gesprek met Donald Duck Weekblad door het volgende commando aan de Assistent te geven: “Hey Google, ik wil praten met de Donald Duck.” Daarna kan je kiezen tussen de kennisquiz over Duckstad en de moppentrommel. De moppen en raadsels zijn natuurlijk gerelateerd aan Donald Duck. Je kunt nu praten met het weekblad via alle slimme speakers met Google Assistent. Daarnaast kun je ook de Assistent-app gebruiken voor iOS en Android.



Marketingmanager Marjolijn Hoffmans van Donald Duck zegt dat dit een goede stap is om het bijna 70 jaar oude weekblad op technologisch gebied relevant te houden. Deze nieuwe functies zullen aansluiten bij het traditionele papieren weekblad.



De stem-assistent van Google is de nieuwste technologische toevoeging naast al bestaande functies. Het weekblad heeft al een extra strippagina die alleen online te lezen is. Ook is er een YouTube-kanaal met instructievideo’s om karakters uit het weekblad te kunnen tekenen.





In de toekomst zullen er nog meer dingen te doen zijn via Google Assistent.

[Beeld: Donald Duck Weekblad]