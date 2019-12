Bijna 80% van Nederlanders gelooft dat de overheid checkt hoe iemand zich online gedraagt, bij 18-24 jarigen is dit zelfs 86%. Meer dan driekwart van de Nederlanders denkt ook dat bedrijven data verzamelen via smart home-apparaten, smartphones en laptops. Dit blijkt uit een onderzoek van VPN-provider GOOSE VPN .

Jongeren hebben meer argwaan

Het merendeel van de Nederlandse bevolking gelooft dat de overheid meer en meer meeleest en -kijkt hoe we ons online gedragen. Vooral jongeren lijken hier erg zeker over te zijn; meer dan 80% van de ondervraagden jonger dan 24 jaar gelooft dit. De oudere generaties hebben iets meer vertrouwen in de overheid, zo gelooft 75% van de 65+’ers dat de overheid online meeleest.

Ook bedrijven trekken argwaan

Bijna 80% van de ondervraagden gelooft bovendien dat bedrijven steeds vaker meeluisteren via smart home-apparaten zoals Google Home, laptops en smartphones. Juist hoger opgeleiden blijken hier het meest van overtuigd. Joeri van de Watering, directeur van GOOSE VPN: “Het verbaast me niet dat hoger opgeleiden apparaten zoals Google Home niet vertrouwen. Een tijdje geleden gaf een klokkenluider al aan dat medewerkers van Apple meeluisteren via Siri. Ook Alexa, de slimme speaker van Amazon, is niet onbesproken. Dit nieuws werd massaal opgepikt in grote, buitenlandse kranten. Zowel Google als Apple haastten zich te melden dat er voorlopig niemand meer meeluistert, maar het wantrouwen blijft.”

Weinig VPN-gebruikers

Tegen afluisterende (smart home) apparaten kan nog niet veel worden gedaan, behalve ze niet kopen. Online kun je jouw persoonlijke data wel beschermen door een VPN-verbinding te gebruiken. Deze versleutelt je IP-adres en jouw persoonlijke informatie. 70% van de Nederlanders gebruikt echter geen VPN. Bij de 45-54 jarigen is dit zelfs minder dan 20%.