Google meldt in een persbericht gezegd dat het al 16 miljoen kilometer heeft gefotografeerd voor Google Street View. Daarnaast heeft het bedrijf 93 miljoen vierkante kilometer aan fotomateriaal voor Google Earth geschoten. Dit betreft in totaal 98% van de bewoonde wereld. Beide projecten ondersteunen Google Maps, dat een miljard maandelijkse gebruikers heeft. Dit zijn indrukwekkende cijfers waar Google begrijpelijk trots op is.

Kamelen en schapen

Larry Page, die deze maand opstapte als directeur van Google Alphabet, bedacht het idee voor Google Street View in 2004. Het doel van Page was een 360 graden-kaart waarin je de hele wereld zou kunnen zien, inclusief steegjes, bergen en bezienswaardigheden. Voor dit doel heeft Google niet alleen auto’s, maar ook bergbeklimmers, en zelfs kamelen en schapen met camera’s uitgerust.

Extra functies

Google heeft de laatste jaren meer functies toegevoegd aan Google Maps, zoals een vertaaloptie. Daarnaast geeft Maps extra nuttige informatie zoals de openingstijden van een restaurant waarnaar je zocht.

Privacy

Google staat op het moment onder druk omdat men van mening is dat Google al te veel informatie over ons heeft. Google zegt zelf dat het alleen foto’s neemt van publieke locaties, zoals pleinen en straten. Google koomt ook satelliet foto’s in van derde partijen in plaats van dat ze de foto’s zelf nemen.