Toen Facebook Oculus en zijn Virtual Reality-technologie overnam in 2014 vertelde het bedrijf dat het geen data zou verzamelen om gerichte reclames aan te bieden. Daar komt nu verandering in.

Oculus is vooral bekend als merknaam voor Virtual Reality (VR) brillen en sinds 2014 is het bedrijf onderdeel van Facebook. Toen Facebook het bedrijf overnam was het beleid om de verkregen data van Oculus niet te gebruiken voor advertenties. In een nieuwe verklaring van Facebook van 11 december geeft het bedrijf aan dat het zijn privacy-beleid heeft aangepast en dit wel gaat doen.

Sociale media

Facebook wil met deze verandering de Oculus VR-omgeving gebruiken als toevoeging op Facebook’s sociale-media platform. Zo biedt Facebook je, zodra je in je Oculus inlogt, een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo kun je op je Oculus chatten met vrienden die er ook één hebben, je komt meteen bij je vrienden in een app voor meerdere spelers als zij daar al inzitten en je kan foto’s, video’s en livestreams delen op Facebook.

Advertenties

Gebruikers zijn niet verplicht om hun Oculus te koppelen aan hun Facebook-account maar de gebruiker die dat wel doet, kan verwachten dat Facebook de data die Oculus vergaart aan je Facebook-profiel toevoegt. Zo zal Facebook inzicht krijgen in welke Oculus-apps je gebruikt, wat voor spelletjes je speelt en naar welke films je kijkt op je Oculus. Deze informatie wordt dan gebruikt om door middel van advertenties nieuwe apps en films aan je te suggereren.