Wisselgesprekken

Het was al mogelijk om via WhatsApp te bellen. Maar als je gebeld werd terwijl je in gesprek was, kreeg de beller een bezettoon te horen. De nieuwste update brengt daar verandering in.



Als je vanaf nu door een iemand gebeld wordt in WhatsApp terwijl je in gesprek bent, dan hoor je een luide pieptoon en krijg je een pop-up te zien in je scherm. Via deze pop-up kun je kiezen om naar je wisselgesprek te gaan of om in je huidige telefoongesprek te blijven. Wil je naar je nieuwe gesprek, dan klik je op de optie beëindigen en accepteren in de pop-up en wordt je huidige gesprek beëindigd. Kies je voor je huidige gesprek, klik dan op weigeren en het wisselgesprek wordt geweigerd. Het is niet mogelijk om iemand in de wacht te zetten terwijl je je gesprek eerst afrondt.

Vingerafdrukbeveiliging

Het is nu ook mogelijk om WhatsApp te beschermen met je vingerafdruk. Een extra beveiligingstap voor het geval iemand je telefoon heeft bemachtigd en je gesprekken wil lezen. Als je deze functie wilt uitproberen, doe je het volgende:

1. Ga naar Instellingen in de app.

2. Klik op Account.

3. Vervolgens klik je op Privacy.

4. En daarna klik je op Vingerafdrukvergrendeling.

5. Hier kun je de knop omzetten naast de optie Ontgrendelen met vingerafdruk.

Groepsgesprekken

Als laatste biedt WhatsApp nu de optie om niet meer automatisch toegevoegd te worden aan groepsgesprekken. Dit kan veel irritatie voorkomen als je opeens wordt uitgenodigd voor gesprekken van groepen waarvan je niet eens wist dat je was toegevoegd. Je kunt dit op de volgende manier aanpassen:

1. Ga naar Instellingen in de app.

2. Klik op Account.

3. Vervolgens klik je op Privacy.

4. En daarna ga je naar Groepen.

5. Hier kun je kiezen wie je mag toevoegen aan je groepsgesprek.

Als je nog niet beschikt over de nieuwste versie van WhatsApp, kun je deze downloaden via de Play Store voor Android of de App Store voor iOS.