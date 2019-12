Fysieke beveiligingssleutels

iOS 13.3 zal volledige ondersteuning bieden voor fysieke beveiligingssleutels. Deze beveiligingssleutels dienen als een tweede stap voor klanten die extra beveiliging willen voor hun accounts. Voor meer informatie over hoe fysieke beveiligingssleutels werken, kan je hier klikken.

Als je dit instelt kan je alleen met je wachtwoord en de sleutel je accounts binnenkomen. De meeste fysieke beveiligingssleutels kan je aan je sleutelbos hangen.

Voor deze nieuwe update was het al mogelijk om voor bepaalde individuele apps fysieke beveiligingssleutels toe te voegen. Nu is het ook mogelijk om in Safari, de internetbrowser van Apple, een sleutel toe te voegen. Hierdoor worden meer online diensten afgeschermd. Ook zal het vanaf nu voor app-bouwers makkelijker zijn om deze functie in te zetten.

Ouderlijk toezicht

Met iOS 13.3 wordt het nu ook mogelijk om strengere regels in te bouwen in de apparaten van je kinderen. Ouders kunnen nu bepalen wanneer en hoelang hun kinderen gebruik kunnen maken van bepaalde communicatie-apps. Dit werkt overigens alleen met de apps die door Apple gemaakt zijn, zoals iMessage en FaceTime. Dit werkt dus niet met populaire apps zoals Facebook en Twitter.

Verbeterd geheugen

Er zijn ook weer een aantal bugs verholpen in deze update. Zo was er een bug die ervoor zorgde dat voortgang in apps niet behouden bleef als ze op de achtergrond draaiden. De app startte zich hierdoor telkens opnieuw op. Dit werd door veel klagende gebruikers gelinkt aan het geheugenverbruik van iOS 13.2. Het geheugen van het apparaat zou te vol zitten om programma’s in de achtergrond te laten draaien.

De update is te vinden in de instellingen-app. Klik op Algemeen, en kies hierna op Software-update.