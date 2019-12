Laatste update

Gebruikers van Windows 10 Mobile opgelet: vandaag krijgt je telefoon zijn laatste update. Daarbij is dit ook de allerlaatste beveiligingsupdate die het besturingssysteem zal ontvangen.

De ondersteuning voor de mobiele versie van Windows 10 is officieel al in 2017 stopgezet. Maar tot vandaag werden telefoons met Windows 10 Mobile nog wel ondersteund met beveiligingsupdates. Ook zou er geen hardware of software meer gemaakt worden voor Windows 10 Mobile.

Office

De Office-apps die nu nog draaien op telefoons met Windows 10 Mobile, zullen ook geen feature-updates meer krijgen. Het gaat hier om apps zoals Word, Excel en Outlook. Microsoft zegt dat voor deze apps nog wel beveiligingsupdates zullen verschijnen tot 12 januari 2021.

Surface

Ondanks dat Microsoft al in 2017 had aangekondigd dat ze zouden stoppen met Windows 10 Mobile, wil het bedrijf wel actief blijven op de mobiele markt. Zo wil het bedrijf zijn eigen versie van een opvouwbare telefoon uitbrengen. De Surface Duo, Microsofts opvouwbare smartphone, zal draaien op het Android mobiele besturingssysteem. Voor de opvouwbare tablet heeft Microsoft een nieuwe versie van hun mobiele besturingssysteem gemaakt: Windows 10X.