Door Arno Beuken

Streamingdiensten zoals Netflix en Spotify zijn heel populair, onder andere vanwege het aanbod en omdat je kunt kijken en luisteren wanneer het jou uitkomt. Prettig is ook dat het kan op bijvoorbeel je smartphone, computer of via Chromecast op je slimme televisie. Maar voor niets gaat de zon op: je moet op deze diensten wel een betaald abonnement nemen. Het Amerikaanse ‘Media Center’ Plex presenteert sinds deze week een alternatief. Via de app, geschikt voor alle platforms, maak je een gratis account aan, waarna je toegang hebt tot een grote verzameling films, televisieseries, muziek en podcasts. Voor en tijdens het streamen worden wel advertenties getoond die je niet door kan spoelen, het geld moet tenslotte ergens vandaan komen. Plex claimt wel dat de advertentietijd een derde minder is dan bij reguliere televisie.

Aanbod

Behalve met de kosten valt of staat het succes van een streamingsdienst met het aanbod dat zij biedt. Hoewel Plex afspraken heeft gemaakt met grote filmstudio’s als MGM en Warner Bros., is het aanbod vooralsnog redelijk klein en erg versnipperd. De bibliotheek bevat bekende, maar voor ons vooral ook onbekende titels die nogal willekeurig worden getoond. Daartussen zitten wel enkele klassiekers, zoals Apocalypse Now en Fitzcarraldo die je elders niet zo snel vindt. Volgens de streamingdienst zal het aanbod de komende tijd snel groeien.

Op Plex kunnen gebruikers ook hun eigen content uploaden en delen. Het bedrijf belooft dat die service behouden blijft en dat eigen content geen advertenties gaat bevatten. Meer informatie op www.plex.tv