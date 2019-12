Firefox biedt de extensies van AVG en Avast niet meer aan voor download. Deze antivirusextensies verzamelen namelijk meer data dan nodig is.

Het gaat hier om de browserextensies Avast Online Security, Avast Safeprice, AVG Online Security en AVG Safeprice. Deze extensies worden ook meegeleverd als je zelf de antivirussoftware van de bedrijven installeert.

Palant

De oprichter van Adblock Plus, Wladimir Palant, heeft de antivirusextensies getest en geanalyseerd en kwam erachter dat ze meer data verzamelen dan nodig zou zijn. Ze houden bijvoorbeeld je zoekgeschiedenis bij. Dit is iets wat zowel Google als Mozilla verbieden.

De extensies kunnen nu niet meer gedownload worden via de add-on-pagina van Firefox. Mensen die de extensies wel al hebben, kunnen ze nog steeds gebruiken. In tegenstelling tot Firefox kun je de extensies nog wel downloaden en installeren op de Chrome-browser.

Verwerken kritiek

Avast geeft aan samen met Mozilla te willen werken aan een oplossing waardoor hun extensies weer aangeboden mogen worden op Firefox. Een aantal vereisten van Mozilla zijn al verwerkt, zegt de woordvoerder van Avast en binnenkort zullen de extensies van Avast weer te vinden zijn op de add-on-pagina.

Ironie

Deze situatie is best ironisch gezien de functie van de extensies van Avast en AVG. Ze worden namelijk juist gebruikt om foute websites en webwinkels te identificeren en je daarvoor te waarschuwen. Daarmee verklein je de kans dat je malware downloadt of dat je informatie gestolen wordt.