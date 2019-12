Het aanleren van digitale vaardigheden door ouderen is niet zo vanzelfsprekend als veel mensen denken. De meeste ouderen draaien hun hand er niet voor om, maar een kleine groep heeft er geen weet van. En die mag je niet uitsluiten van welke communicatie dan ook, meldt EenVandaag.

Toch gaan er veel geluiden op dat alle communicatie, met name met overheids- en gemeentelijke instanties vooral digitaal moet gebeuren. Dat gaat sneller, scheelt papier en is daarom beter voor het milieu. Bovendien scheelt het een ritje met auto of fiets en rugzak vol paperassen richting bijvoorbeeld het gemeentelijk loket.

Overheid sluit mensen buiten

Geen goede ontwikkeling, zo meldde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorig jaar. De overheid sluit daarmee mensen buiten die geen toegang hebben tot het internet, vooral ouderen. Is het werkelijk zo dat ouderen geen weet van internet hebben?

Nee dus. Maar liefst 64 procent van de mensen tussen de 65 en 75 jaar is actief op social media, was de conclusie uit een onderzoek naar internetgedrag onder ouderen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind 2017. Dat kan nu alleen nog maar meer zijn, gezien het feit dat het vijf jaar eerder nog maar 24 procent betrof.

Boek: sociale media voor senioren

Ook ouderen dragen dagelijks een smartphone, laptop of tablet mee in een laptoptas. Daar is niets vreemds meer aan. Ondanks deze cijfers geeft Annet van Betuw aan, schrijfster van het boek ‘Sociale media voor senioren’ dat er meerdere groepen ouderen zijn. Er is namelijk een groep die echt niet aan het internet wil en die wordt buitengesloten als alle mogelijke communicatie en meldingen digitaal gaan plaatsvinden.

Groep ouderen al vanaf jaren negentig online

Een andere groep betreft ouderen die wel willen, maar het niet of moeilijk onder de knie kunnen krijgen. Zij gaan het liefst voor de zekerheid met hun spullen in bijvoorbeeld een Cowboysbag-tas richting het gemeentehuis om hun zaken te regelen. Voor deze groep zouden meer cursussen en goede begeleiding moeten komen, vanuit de gemeente bijvoorbeeld. En er is een groep die al vanaf de jaren negentig op internet zit en meegaat met de tijd.

Jan Slagter meent dat het zich vanzelf oplost

Naast Van Betuw wil ook Max-omroepbaas Jan Slagter hier wel iets over kwijt: “Dit gaat veel te snel voor een groepje ouderen. Als overheid ben je wettelijk verplicht om iedereen te informeren, en als je dan een groep niet kunt bereiken omdat het ergens staat waar ze niet bij kunnen komen, omdat ze één: geen computer hebben en twee: niet weten hoe dat ding werkt, dan voldoe je niet aan je taak als overheid.” Hij denkt dat het probleem zich over tien á twintig jaar vanzelf oplost door een natuurlijk verloop van omstandigheden en omdat zijn generatie, op dat moment rond de tachtig jaar, wél goed weet hoe internet werkt.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met thebagstore.