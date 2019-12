Binnenkort besteedt HCC veel aandacht aan digitale voor- en nazorg. Wij willen o.a. graag weten of, wat en hoe je dit hebt geregeld via een anonieme enquête. De resultaten hiervan worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

In Nederland maakt bijna iedereen gebruik van internet en heeft een mobiele telefoon. Net als in het gewone leven laten wij daardoor online en via social media veel sporen achter. Veel mensen weten echter niet waar al hun digitale gegevens staan en hoe je die kunt veilig stellen, bijvoorbeeld in het geval van overlijden. Of wat er met de digitale erfenis moet gebeuren als een familielid komt te overlijden: vaak moeten nabestaanden maar gokken en raden welke accounts de overledene had en hoe zij hiertoe toegang moeten krijgen.

Enquête

Wij willen graag weten of, wat en hoe je de digitale nazorg hebt geregeld. Vul daarom s.v.p. deze enquête in. Zo weten de onderzoekers wat er beter kan in de digitale nazorg. De enquête duurt niet langer dan 10 minuten. De antwoorden worden anoniem verzameld en gepresenteerd aan de Tweede Kamer door onder andere Sander van der Meer. Daarnaast worden de resultaten ook verwerkt in een onderzoek van Fati Mowahhed namens de Hogeschool van Amsterdam.

Computervredebreuk

Vanaf 1 februari 2020 gaat bij HCC het nieuwe seizoensthema Digitale voor- en nazorg van start: zo vertellen we je onder andere hoe je je digitale erfenis tijdig regelt, hoe je weer kunt beschikken over mooie en persoonlijke herinneringen, noodzakelijke informatie voor de afwikkeling van diverse zaken of dierbare data op defecte apparatuur. Want er is nog veel onduidelijkheid en onwetendheid over allerlei regels: zo mag je bijvoorbeeld niet inloggen op een computer of bij online accounts met de gebruikersnaam en wachtwoord van een overledene. Dan pleeg je namelijk computervredebreuk, te vergelijken met huisvredebreuk waar er wordt ingebroken bij iemand.