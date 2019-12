De Seeing AI-app voor iOS uitgebreid met nog eens vijf talen waaronder Nederlands. Deze gratis app van Microsoft gebruikt artificiële intelligentie om slechtzienden te helpen met dagelijkse taken.

Op de Internationale Dag van mensen met een beperking introduceert Microsoft de gratis Seeing AI-app in het Nederlands. Deze iOS-app ondersteunt blinde en slechtziende mensen met eenvoudige handelingen in het dagelijkse leven. Door middel van kunstmatige intelligentie leest de camera onder andere gedrukte teksten en geldbedragen, fysieke objecten, emoties van personen, productetiketten, kleuren, etc. voor aan de gebruiker.

Extra talen

Naast de Nederlandse taal is de app ook beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Japans en Spaans. Met de extra talen wordt de Seeing AI-app toegankelijker voor het groeiend aantal mensen met een beperkt gezichtsvermogen en de miljoenen blinden wereldwijd. Naar schatting zullen er in 2020 zo’n 380.000 mensen met een visuele beperking in Nederland zijn, een toename van 20% ten opzichte van 2010.

Game changer

De Nederlandse versie van Seeing AI wordt een game changer en zal dagelijkse taken eenvoudiger maken in een land waar toegankelijkheid niet zo goed is als het zou kunnen zijn, zegt de 27-jarige Nederlandse Florian Beijers, die blind is geboren. Met Seeing AI kan Florian als het ware 'zien'. De app vertelt hem wat er op een foto staat of wat er op het menu van een restaurant staat.

Saqib Shaikh, Microsoft-projectleider, medeoprichter van Seeing AI en zelf blind: “Meer dan door de technologie zelf ben ik geraakt door de manier waarop mensen de functies van Seeing AI een rol geven in hun persoonlijke leven”, aldus Shaikh. “Ik ben vooral blij als ik van klanten hoor hoe ze Seeing AI gebruiken.”