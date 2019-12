De NS wil graag de dienstverlening uitbreiden door reizigers in de NS-app te laten zien in welke coupé(s) nog veel lege plekken zijn. Dat gebeurt via wifi-tracking waarmee de NS accurater ook kan tellen hoeveel mensen een bepaalde trein nemen per tijdsperiode. Op die manier is het dus mogelijk om reizigers via de NS-app te redigeren van volle coupés naar lege coupés met lege stoelen. “Dit plan moet nog eerst getest worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens,” zegt Udo Oelen, directeur privacy van de NS. Er is namelijk veel te doen over online privacy en de mensen achter dit idee bij de NS snappen dat er veel getest moet worden voordat ze het kunnen doorzetten.

Mac-adres

Het tracken van wifisignalen zou gaan gebeuren door de unieke mac-adressen te tellen. Een mac-adres is een unieke code die computers, smartphones en tablets. Het risico is dat het zo misschien mogelijk wordt om je mac-adres te verbinden aan je persoonlijke accounts en dan wordt het gevaar reëel dat je gegevens gevaar lopen. Er moet gekeken worden of de wet privacygegevens nu niet overtreden wordt.

Op dit moment gebruikt de NS nog een gewichtssensor per treincoupé. Zo kan de NS berekenen hoeveel mensen er in een coupé zitten gebaseerd op gemeten gewicht. In de meest moderne treinen zou er een gewichtssensor in elke stoel zitten, zodat het mogelijk wordt om te weten welke stoel leeg is gebaseerd op gewicht in plaats van de kennis over in welke coupé het rustiger is. Maar deze technologie is op het moment nog niet mogelijk voor de NS.

Zien waar een coupé met veel lege plekken is

De hoop van de onderzoekers van de NS is dat het zo reëler wordt dat mensen zich beter verdelen over een trein. Zo zou je in de app kunnen zien dat er meer plekken vrij zijn in een verdere coupé en dat de optie om verder te kijken voor een lege stoel het waard is.